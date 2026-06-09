Morena llevará al TEPJF impugnación por presunta compra de votos del PRI en Coahuila

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, declaró que el partido elevará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra los resultados de la elección a diputados locales en Coahuila, tras identificar presuntos actos de compra de votos y hostigamiento a sus militantes.
Montiel explicó que, durante la jornada electoral, una diputada federal del partido fue retenida por más de 20 patrullas y que varios militantes morenistas fueron detenidos, lo que constituye una clara intimidación. Según la dirigente, el PRI habría implementado un “modus operandi” para comprar el voto: entrega de códigos QR a los electores, quienes al votar a favor del PRI fotografían la boleta y el código; posteriormente, el líder del esquema acredita la captura y entrega el pago pactado.
La exsecretaria del Bienestar precisó que el mecanismo se apoyó en tres sitios web – torreon2026.mx, plrsc.net y rcs26.net – y que la información fue obtenida gracias a la colaboración de militantes del PRI que, cansados de la práctica, compartieron los detalles.
Morena argumentará ante el TEPJF que la compra de votos vulnera la igualdad de oportunidades electorales y que la intimidación a sus representantes viola los derechos políticos de los ciudadanos. La impugnación buscará la nulidad de los comicios locales y la imposición de sanciones al partido responsable.
El TEPJF deberá resolver la controversia dentro del plazo legal, mientras la ciudadanía y los observadores electorales siguen de cerca el proceso.