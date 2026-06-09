Morena llevará al TEPJF impugnación por presunta compra de votos del PRI en Coahuila

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la elección de diputados locales en Coahuila, denunciando un esquema de compra de votos y actos de intimidación a militantes morenistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 01:11 PM.
En México y editada el 09/06/2026 01:23 PM.