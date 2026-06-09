INE estrena nueva credencial con más seguridad, inclusión y mayor costo

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El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la producción de la credencial de elector modelo I y J, que incorpora nuevos elementos antifalsificación, reconoce la diversidad sexual y a comunidades indígenas, y eleva su precio a 13.50 pesos. La medida no obliga a los ciudadanos a cambiar su credencial vigente; solo quienes la tramiten a partir de ahora recibirán el nuevo diseño.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:24 AM.
En México y editada el 09/06/2026 09:33 AM.