Policía de la CDMX decomisa 59 artefactos explosivos en autobús de la CNTE

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interceptaron 17 autobuses con refuerzos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la autopista México‑Cuernavaca, hallando 59 artefactos explosivos caseros. El operativo paralizó la vía durante tres horas y se dio en medio de intensas protestas del magisterio contra la Ley del ISSSTE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:28 AM.
En México y editada el 09/06/2026 09:48 AM.