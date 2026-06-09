Policía de la CDMX decomisa 59 artefactos explosivos en autobús de la CNTE

En la mañana de hoy, alrededor de las 10:00 h, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo 17 autobuses que transportaban a alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y a maestros de Guerrero, quienes se dirigían al Zócalo para sumarse a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El operativo tuvo lugar en la caseta de peaje de Tlalpan, en la autopista México‑Cuernavaca.
Durante la inspección, los uniformados, asistidos por perros de la unidad “Zorros”, encontraron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales fueron asegurados por personal especializado. El despliegue policial, que incluyó equipo táctico y escudos, paralizó la vía durante al menos tres horas, generando congestión para cientos de automovilistas.
En la zona centro de la capital, dos autobuses con maestros que se encontraban cerca de El Caballito, en Paseo de la Reforma, fueron también detenidos y encapsulados por la autoridad, impidiendo su movilización en apoyo a los detenidos.
El hecho ocurre tres días antes del inicio del Mundial de fútbol en la Ciudad de México. La CNTE, que ha trasladado sus protestas a los medios de comunicación, exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para volver a un sistema de pensiones solidario. El titular del ISSSTE, Martí Batres, estimó que el costo de la medida superaría los 7 billones de pesos (aprox. 20 % del PIB). La CNTE rechazó dicha cifra, calificándola de infundada.
En Palacio Nacional, la gobernadora Claudia Sheinbaum aseguró que el Mundial se inaugurará sin violencia, pese a los intentos de grupos que “quieren provocar”. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó al magisterio a levantar el plantón en el Centro Histórico y señaló que las negociaciones continúan abiertas. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reiteró que las condiciones logísticas, de movilidad y de seguridad están garantizadas.
La capital vive su noveno día de caos, con protestas frente a medios de comunicación que han paralizado avenidas como Morelos, Universidad, Paseo de la Reforma y Chapultepec. En otras regiones, la CNTE realizó acciones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras empresarios y comerciantes del Centro Histórico bloquearon el Eje Central para exigir el cese de los impactos económicos.
Con información de: E. Luna, O. Brito, A. P. Wong, F. Damián, R. Agustín, Á. Morales y F. Miranda.