La SCJN se transforma en galería y rinde homenaje al muralista Antonio González Orozco

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró la exposición “Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco”, acompañada del documental “Pinceles de la memoria”, para reconocer la obra del destacado muralista y su aporte a los derechos y la identidad mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:22 AM.
En México y editada el 09/06/2026 09:16 AM.