Seguridad Pública admite fallas de vigilancia en caso de explosiones en Tepeaca

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Francisco Sánchez reconoció que la Policía estatal no vigiló los patios de almacenamiento ilegal de gas LP en Tepeaca, donde el 4 de junio explotaron cuatro cisternas. Como medida correctiva, relevó al comandante local y a su personal, y la FGR tomó la investigación bajo la delegada Jannette Arce.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 04:10 PM.
En México y editada el 09/06/2026 03:49 PM.