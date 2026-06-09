Seguridad Pública admite fallas de vigilancia en caso de explosiones en Tepeaca

El secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez, admitió el martes 9 de junio que elementos de la Policía estatal incumplieron sus funciones de vigilancia en el municipio de Tepeaca, donde el pasado 4 de junio se produjeron explosiones de cuatro cisternas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la colonia San Juan Negrete.
Ante la gravedad del hecho, Sánchez reveló que ha relevado al comandante de la zona y a varios miembros de su mando, sin precisar el número exacto de agentes afectados. La medida, explicó, se basa en su propia evaluación operativa y se aplica como medida preventiva, no como sanción derivada de la investigación federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación al considerarse un delito de orden federal –robo de hidrocarburos– y la delegada en Puebla, Jannette Arce, será la encargada de informar los avances del caso.
Sánchez reconoció que la actividad de almacenaje ilegal de GLP en predios de Tepeaca era visible y que la Policía estatal no actuó al respecto. “Todo el mundo sabe que estos patios operan como centros de almacenaje”, afirmó, aceptando la responsabilidad institucional.
En operativos posteriores al siniestro se detectaron “salchichas”, recipientes usados para transportar combustible robado, montadas sobre camionetas de redilas. Drones empleados el día del accidente permitieron identificar cuatro patios con dichos recipientes, los cuales serán objeto de órdenes de cateo.
El estallido, ocurrido alrededor de las 10:00 h del 4 de junio, generó una columna de humo y fuego de más de 15 metros. Tres personas resultaron lesionadas; no hubo fallecidos. La proximidad de la bodega al Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa obligó a la Secretaría de Educación Pública a evacuar a 2,000 estudiantes, docentes y personal administrativo, así como al Hospital General de Tepeaca y a la Preparatoria 2 de Octubre.
El secretario señaló que, a diferencia de otros estados, la Dirección de Protección Civil de Puebla no cuenta con la atribución legal para verificar centros de distribución de combustibles. El coronel Bernabé López, director estatal de Protección Civil, confirmó esta carencia, por lo que Sánchez anunció la necesidad de revisar y, de ser necesario, legislar para otorgar dicha facultad.
Asimismo, el funcionario anunció que el gobierno estatal presentará en los próximos días un plan de acciones conjuntas con autoridades federales y Pemex, y exhortó a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas mediante los números 089 y 911.