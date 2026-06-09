Sheinbaum acusa a ultraderecha de crear narrativa de caos rumbo al Mundial 2026

En la transmisión de la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum señaló que existen grupos de ultraderecha y sectores “supuestamente radicalizados” que buscan construir una narrativa de caos y violencia en el país, justo cuando se prepara la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Sheinbaum afirmó que los recientes hechos de violencia y manifestaciones en la capital coinciden con llamados de dichos grupos, los cuales, según la presidenta, pretenden hacer parecer que México atraviesa una crisis social y de seguridad. La mandataria también criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de respaldar discursos que podrían incitar actos violentos.
En referencia a la conmemoración del 10 de junio —fecha de la “Matanza del Jueves de Corpus” bajo el gobierno de Luis Echeverría— la presidenta rechazó cualquier forma de represión y aseguró que su administración mantendrá una estrategia basada en el diálogo y la contención preventiva.
Sheinbaum explicó que las vallas instaladas en el Centro Histórico y el Zócalo tienen como objetivo preservar la seguridad y evitar enfrentamientos directos entre manifestantes y cuerpos policiacos. Asimismo, garantizó que la ceremonia de apertura del Mundial se llevará a cabo según lo previsto, sin riesgos para visitantes nacionales y extranjeros.
Finalmente, la presidenta sostuvo que la percepción de una “ebullición social” no corresponde a la realidad y afirmó contar con amplio respaldo popular.