Sheinbaum acusa a ultraderecha de crear narrativa de caos rumbo al Mundial 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a grupos de ultraderecha y a sectores radicalizados de intentar generar una narrativa de violencia y crisis social en México, coincidiendo con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:24 AM.
En México y editada el 09/06/2026 10:41 AM.