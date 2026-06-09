Sheinbaum confirma continuidad de ayuda humanitaria a Cuba pese al bloqueo de EE. UU.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que México continuará enviando ayuda humanitaria de todo tipo a Cuba, pese a las presiones derivadas del bloqueo impuesto por Estados Unidos. En declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa, la mandataria subrayó que la asistencia es "un asunto de solidaridad" y recordó que, hace pocos días, un buque de apoyo arribó a la isla con alimentos, medicinas y otros insumos esenciales.
El presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel, agradeció públicamente la entrega del cargamento, señalando que la ayuda mexicana llega en un momento crítico para la población cubana. En un acto en La Habana, Díaz‑Canel denunció que el bloqueo estadounidense ha adquirido "las características de un genocidio", al impedir la llegada de recursos vitales y agravar la crisis humanitaria.
El compromiso de México con la asistencia a Cuba se enmarca dentro de una política exterior que prioriza la cooperación sur‑sur y la defensa de los derechos humanos. Sheinbaum reiteró que el país no reconocerá ni legitimará sanciones unilaterales que vulneren la dignidad de los pueblos, y que seguirá trabajando con organismos internacionales para garantizar la entrega de ayuda sin interferencias.
El anuncio llega en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, y coincide con la reciente intensificación de las sanciones estadounidenses contra sectores estratégicos cubanos. La postura mexicana, según la presidenta, busca contrarrestar los efectos del aislamiento y reforzar lazos de amistad y apoyo mutuo entre ambas naciones.