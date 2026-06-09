Sheinbaum confirma continuidad de ayuda humanitaria a Cuba pese al bloqueo de EE. UU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el país seguirá enviando asistencia humanitaria a la isla caribeña, calificándola de “asunto de solidaridad”. El presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel, agradeció el cargamento recibido y denunció que el bloqueo estadounidense constituye un genocidio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:24 AM.
En México y editada el 09/06/2026 12:10 PM.