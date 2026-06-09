UNAM da marcha atrás y suspende clases por la inauguración del Mundial 2026

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La Universidad Nacional Autónoma de México anunció la suspensión de actividades presenciales el jueves 11 de junio, tras los cierres viales previstos para la ceremonia de apertura y el partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:25 AM.
En México y editada el 09/06/2026 09:44 AM.