Se acerca una pausa de cuatro meses: así será el último pago de la Beca Rita Cetina

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El último depósito de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para el ciclo 2025‑2026 se realizará en la primera semana de junio, según la letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar; los pagos posteriores se pospondrán hasta octubre del ciclo 2026‑2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:58 PM.
En México y editada el 10/06/2026 03:27 PM.