Se acerca una pausa de cuatro meses: así será el último pago de la Beca Rita Cetina

Para miles de familias mexicanas, el mes de junio marca la fecha límite para recibir el último pago de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina correspondiente al ciclo escolar 2025‑2026. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunció, a través de su página oficial de Facebook, que los depósitos se efectuarán según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Calendario de pagos: los beneficiarios cuyos apellidos inician con letras de la A a la L ya recibieron su depósito durante la primera semana de junio. Los que corresponden a las letras M a Z deberán esperar hasta la segunda semana del mismo mes. El pago consiste en $1,900 bimestrales para familias de continuidad, más $700 adicionales por cada estudiante de secundaria a partir del segundo inscrito. Las familias nuevas con alumnos de primaria recibirán un único pago anual de $2,500 por alumno.
El programa excluye los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional, lo que genera una pausa de aproximadamente cuatro meses entre el depósito de junio y el siguiente, programado para octubre del ciclo 2026‑2027.
Para cobrar la beca, es indispensable contar con una tarjeta del Banco del Bienestar activa y registrada a nombre del beneficiario. La Coordinación Nacional de Becas recomienda verificar la vigencia de la tarjeta antes de la fecha de pago para evitar contratiempos.
Los recursos deben destinarse exclusivamente a gastos educativos: uniformes, útiles escolares y otros insumos vinculados a la educación primaria y secundaria. No se permite el uso para ropa casual, electrónicos sin finalidad escolar, deudas o servicios domésticos.
La beca es compatible con otras ayudas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que su objetivo sea distinto al de la Beca Rita Cetina. Sin embargo, no se pueden combinar con otras becas educativas federales destinadas al mismo fin.