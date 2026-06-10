Gobierno propone que parques industriales incorporen guarderías y servicios de cuidado

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, presentó una propuesta de actualización normativa que obligaría a los parques industriales a incorporar Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, lactarios, comedores, lavanderías industriales, áreas de descanso y transporte seguro para los trabajadores. La iniciativa, elaborada en conjunto con la CEPAL, la OIT y Open Society Foundations, forma parte de un modelo productivo más incluyente que pretende reducir las barreras que limitan la participación económica de las mujeres.
Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI, en 2024 las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas representaron el 23.9 % del PIB nacional, con las mujeres aportando más del 72 % de ese valor económico. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que, al cierre de 2024, la tasa de participación laboral de los hombres era del 76 %, mientras que la de las mujeres se situó en 46 %.
La propuesta contempla la actualización de la Norma Mexicana NMX‑R‑046‑SCFI‑2015, alineada con la Ley de Infraestructura de la Calidad, para que los parques industriales y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) incluyan infraestructura de cuidados. Entre los beneficios esperados se destacan la mayor retención de talento, el impulso a la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas, y la generación de economías de escala que favorezcan la proximidad entre vivienda, empleo y servicios de cuidado.
El marco normativo se apoya en la Opinión Consultiva OC‑31/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el cuidado como un derecho humano y establece obligaciones de igualdad y redistribución para los Estados. La Secretaría de Economía subraya que la actualización será construida mediante diálogo con el sector privado, sindicatos, gobiernos locales y organismos internacionales, bajo la premisa de que “cuidar es producir”.