Gobierno propone que parques industriales incorporen guarderías y servicios de cuidado

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La Secretaría de Economía, con el apoyo de la CEPAL, la OIT y Open Society Foundations, presentó una iniciativa para actualizar la normativa de parques industriales e incluir centros de cuidado infantil y lactarios. La medida busca eliminar barreras de género, impulsar la participación laboral femenina y generar economías de escala en los territorios productivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 07:59 AM.
En México y editada el 10/06/2026 10:40 AM.