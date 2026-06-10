Clara Brugada cancela agenda ante movilización de la CNTE en la capital

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La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) obligó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a suspender tres actos programados y a concentrarse con autoridades federales y locales para garantizar la seguridad ciudadana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 08:01 AM.
En México y editada el 10/06/2026 08:41 AM.