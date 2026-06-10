Clara Brugada cancela agenda ante movilización de la CNTE en la capital

Una marcha de cientos de integrantes de la CNTE, cuyo objetivo era llegar al Estadio Banorte, provocó la reprogramación de la agenda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ante la posibilidad de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la mandataria decidió suspender los tres eventos que tenía previstos para la jornada y reunirse con los responsables de seguridad del gobierno local y del gobierno federal.
En su cuenta de X, la mandataria compartió una fotografía en la que aparecen los secretarios federales de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), Educación Pública (Mario Delgado), Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch) y el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital (Pablo Vázquez), entre otros funcionarios. "Siempre es un gusto trabajar de manera coordinada entre el @GobiernoMX y la @SSC_CDMX. La coordinación y el trabajo conjunto nos permiten fortalecer acciones para proteger a los capitalinos y garantizar su bienestar", escribió Brugada.
La agenda de Brugada incluía la inauguración de la nueva ruta del Trolebús que conecta Chapultepec con Ciudad Universitaria, el banderazo del tramo a Huipulco y la presentación de obras de modernización en la estación del metro Taxqueña. Sin embargo, la movilización del magisterio tomó prioridad: el segundo evento fue omitido y el tercero cancelado, aunque se anunció que será reprogramado.
El hecho subraya la tensión entre el sector docente y las autoridades locales, y pone de relieve la necesidad de una estrecha coordinación entre los gobiernos federal y de la CDMX para evitar incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante manifestaciones masivas.