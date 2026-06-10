Explanada del Estadio Ciudad de México se llena de aficionados antes del inaugural del Mundial 2026

...

A una hora del inicio del Mundial 2026, la explanada del Estadio Azteca alberga a cientos de seguidores de diversas naciones, mientras la ciudad combina la fiesta deportiva con protestas sociales. El estadio será el primero en la historia en recibir tres partidos inaugurales de Copas del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 03:50 PM.
En México y editada el 10/06/2026 04:51 PM.