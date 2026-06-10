Explanada del Estadio Ciudad de México se llena de aficionados antes del inaugural del Mundial 2026

La explanada del Estadio Ciudad de México, conocida popularmente como el Estadio Azteca, se encuentra repleta de aficionados de varios países a escasas horas de la inauguración oficial del Mundial 2026. La apertura de puertas está programada para las 9:00 a.m. (hora del centro de México), y la ceremonia de apertura comenzará a las 11:00 a.m., seguida del primer partido a la 1:00 p.m., cuando la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica.
El ambiente festivo se extiende a lugares emblemáticos como Chapultepec y la avenida Reforma, donde grupos de seguidores locales y extranjeros celebran la llegada del torneo. Sin embargo, la efervescencia deportiva convive con manifestaciones sociales en la Explanada del Coloso de Santa Úrsula y otras áreas de la capital, reflejando el descontento de sectores de la población.
A pesar de los retos, autoridades y organizadores afirman que el evento se desarrollará según lo previsto, garantizando la seguridad y el orden. Este contraste entre la alegría del fútbol y la expresión ciudadana define el pulso de la ciudad en la víspera del Mundial.
El Estadio Azteca alcanzará un hito histórico: será el primer recinto deportivo del mundo en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). Además, la ceremonia inaugural incorporará el arte del papel picado, símbolo de la tradición mexicana, y contará con la participación de artistas como Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano, Tyla cantará el himno de Sudáfrica, y Salma Hayek, como embajadora del Mundial 2026, dará la bienvenida oficial.
La organización ha previsto una interacción activa del público, buscando que los asistentes no sean simples espectadores, sino parte de una experiencia sensorial que celebre la cultura y el deporte.