IMPI aclara: solo grandes negocios serán supervisados por transmisiones del Mundial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no realizará operativos masivos contra pequeños negocios que transmitan los partidos del Mundial 2026, pese a la polémica generada por las multas millonarias anunciadas para comercios que usen señales residenciales sin la licencia correspondiente.
Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, explicó que las verificaciones se enfocarán en establecimientos de mayor tamaño o en aquellos cuyo principal atractivo sea la retransmisión de eventos deportivos. «No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial», declaró en la entrevista del programa "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, transmitida por W Radio.
La Ley Federal del Derecho de Autor contempla sanciones por retransmisiones con fines de lucro, pero el instituto reconoce su limitada capacidad para supervisar a todos los comercios del país. Por ello, los locales cuyo giro principal no sea la transmisión deportiva –por ejemplo, un restaurante que simplemente tenga la televisión encendida– no serán objeto de inspección.
En cambio, el IMPI actuará en negocios de mayor envergadura, donde la transmisión de eventos es parte habitual de la oferta comercial y donde es más probable que ya cuenten con los pagos de licencias correspondientes. Las revisiones se harán a petición de los titulares de derechos, sin clausuras y con la intención de proteger la ética del sector.
En México, los derechos de transmisión del torneo pertenecen a Televisa (TUDN) y TV Azteca, mientras que los 104 partidos completos están disponibles en la plataforma de pago VIX. La Confederación Nacional de Comerciantes (CONCANACO SERVYTUR) ha solicitado a los titulares de derechos la creación de esquemas de licencias accesibles para micro y pequeñas empresas, con el fin de que el evento sea una oportunidad para el comercio local.
Los negocios que deseen cumplir con la normativa deben contratar un paquete comercial –no residencial– a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos compañías autorizadas por Televisa para emitir licencias de transmisión. Ante una posible revisión del IMPI, el contrato debe estar disponible. Las sanciones por infringir los derechos de transmisión pueden oscilar entre mil y 5,000 días de multa, equivalentes a hasta medio millón de pesos en la cifra más alta.