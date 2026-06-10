IMPI aclara: solo grandes negocios serán supervisados por transmisiones del Mundial

...

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que sus inspecciones se centrarán en establecimientos grandes o cuyo principal negocio sea la transmisión de eventos deportivos, descartando operativos masivos contra pequeños comercios que solo exhiban partidos del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 05:54 AM.
En México y editada el 10/06/2026 01:34 PM.