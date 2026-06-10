FIFA llena de elogios a México por la organización de la Copa del Mundo

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió la hospitalidad y la gestión de México, en especial la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Destacó la colaboración de autoridades y ciudadanos, y subrayó el impacto global del torneo, incluida la participación de Irán pese a tensiones geopolíticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 03:50 PM.
En México y editada el 10/06/2026 04:33 PM.