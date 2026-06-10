FIFA llena de elogios a México por la organización de la Copa del Mundo

En una conferencia de prensa celebrada el 10 de junio de 2026, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dedicó un mensaje de reconocimiento a México, a sus autoridades y a la población por la forma en que han recibido a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Infantino resaltó la estrecha colaboración entre los distintos niveles de gobierno, desde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hasta funcionarios estatales y municipales, que han permitido que el torneo se desarrolle en condiciones óptimas. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por difundir cada detalle del certamen, llevando la emoción del fútbol a millones de personas alrededor del planeta.
El dirigente subrayó que el Mundial, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, ha alcanzado cifras sin precedentes en asistencia, audiencia y repercusión económica, consolidándose como una de las sedes más importantes del campeonato.
Durante la entrevista surgieron preguntas sobre la participación de la selección de Irán, cuyo ingreso al torneo ha generado debate debido a las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Infantino manifestó su satisfacción por haber garantizado la presencia del equipo asiático, enfatizando que el fútbol tiene la capacidad de unir a personas de diferentes contextos y que los jugadores iraníes deben concentrarse en la competencia, más allá de los acontecimientos externos.
Las declaraciones de Infantino reflejan la visión de la FIFA de un Mundial que trascienda fronteras y promueva la convivencia a través del deporte. México, por su parte, continúa recibiendo elogios por su infraestructura, tradición futbolística y la participación ciudadana, consolidándose como pieza fundamental de una Copa del Mundo que, según la propia FIFA, está dejando huella en la historia del deporte.