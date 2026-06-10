Mundial 2026 y plantón de la CNTE: Sheinbaum define si el Zócalo será sede de transmisión

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El Zócalo capitalino se ha convertido en un escenario de contrastes. Por un lado, la efervescencia del Mundial 2026 ya se siente en el aire; por el otro, el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene amurallado el primer cuadro de la ciudad

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 08:54 AM.
En México y editada el 10/06/2026 09:00 AM.