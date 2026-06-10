Yasmín Esquivel destaca la justicia abierta como eje de la transformación judicial

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La ministra Yasmín Esquivel, en los Diálogos por la Justicia Abierta, explicó que la reforma al Poder Judicial de la Federación busca un sistema de justicia transparente, participativo, colaborativo y responsable, alineado con las demandas sociales y la defensa de los derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:30 PM.
En México y editada el 10/06/2026 01:16 PM.