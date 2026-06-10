Yasmín Esquivel destaca la justicia abierta como eje de la transformación judicial

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, reiteró que la "justicia abierta" se sustenta en la estrecha vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad. En los Diálogos por la Justicia Abierta, convocados por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, la titular subrayó que la reforma al Poder Judicial de la Federación no es una medida aislada, sino una estrategia integral para construir un sistema de justicia que responda a las exigencias ciudadanas.
Esquivel describió los cuatro ejes que guían la justicia abierta:Transparencia: garantizar el acceso público a resoluciones, procesos y datos administrativos.Participación ciudadana: permitir que la sociedad intervenga en el diseño y mejora de las políticas judiciales.Colaboración: fomentar el trabajo conjunto entre jueces, tribunales, fiscalías, sociedad civil y academia para resolver problemas jurídicos comunes.Rendición de cuentas: obligar a las instituciones a informar sobre el uso de recursos y el impacto de sus decisiones, previniendo la corrupción y evaluando su desempeño.
La ministra enfatizó que la reforma tiene como fin último “construir un sistema de justicia que responda a las exigencias y requerimientos de la sociedad”, y que su objetivo primordial es la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en la Constitución. Según Esquivel, los diálogos son un paso más para consolidar una justicia abierta que cumpla con su función esencial: proteger los derechos de la persona y los principios de la república.