Senado destaca a Yolett Cervantes por representar a México en el Mundial 2026

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El Senado mexicano otorgó un reconocimiento a Yolett Cervantes Cuaquehua, joven futbolista veracruzana, por recibir el boleto que la presidenta Claudia Sheinbaum cedió para asistir al acto inaugural del Mundial de Fútbol 2026, resaltando su trayectoria y el impulso al deporte femenino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 05:50 AM.
En México y editada el 10/06/2026 08:19 AM.