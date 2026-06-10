Senado destaca a Yolett Cervantes por representar a México en el Mundial 2026

En una sesión del Senado, se rindió un homenaje a Yolett Cervantes Cuaquehua, joven futbolista veracruzana que recibió el boleto que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cedió para asistir al acto inaugural del Mundial de Fútbol 2026.
Cervantes, quien declaró que nunca imaginó obtener el pase presidencial, agradeció el gesto al señalar que representa un reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes y a la inclusión de la mujer indígena en el deporte. "Es histórico que la mandataria entregue su boleto y fomente el deporte; solicito a los senadores impulsar el deporte con las nuevas generaciones", afirmó.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, felicitó a la futbolista no solo por el reconocimiento, sino también por ser una mujer indígena y deportista, recordando que "las mujeres pueden ser lo que quieren ser". Castillo recordó su infancia, cuando las niñas solo observaban mientras los niños jugaban, y destacó el cambio que hoy permite a las jóvenes practicar fútbol, como lo hace la propia hija de la senadora.
El senador Emmanuel Reyes Carmona elogió la trayectoria de Cervantes y la decisión de la presidenta de ceder su boleto, calificándola de gesto "generoso, humano y representativo" que rompe el techo de cristal y sienta precedentes en la vida democrática del país. "Yolett será la representación de la titular del Poder Ejecutivo y de 130 millones de mexicanos en la inauguración del Mundial; estamos convencidos de que México tendrá una participación exitosa", afirmó.
Otros legisladores coincidieron en la relevancia del acto. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) subrayó que "el fútbol es del pueblo" y expresó orgullo por la representación de Cervantes. La senadora Raquel Bonilla Herrera resaltó que, por tercera ocasión, el Mundial se celebra en México y felicitó a la joven, quien lleva jugando fútbol desde los nueve años. Por su parte, el senador Homero Davis Castro señaló que ya se siente la "vibra" del Mundial y atribuyó la elección de México como sede a la hospitalidad y el apoyo popular.
El reconocimiento se dio en el marco del evento "Camino al Mundial 2026", programado para el 9 de junio de 2026, y marca un hito en la promoción del deporte femenino y la inclusión de la juventud en los grandes escenarios internacionales.