Canciller Velasco recibe al ministro de Sudáfrica en vísperas del partido inaugural del Mundial 2026

En una ceremonia oficial celebrada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano Roberto Velasco recibió al ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, como parte de la agenda diplomática que acompaña la Copa Mundial de Fútbol 2026.
El encuentro, que tuvo lugar pocas horas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, se marcó con el intercambio simbólico de playeras de ambas selecciones, gesto que subrayó la amistad deportiva y la cooperación bilateral.
Velasco recordó que México será anfitrión del Mundial por tercera vez en su historia, tras los torneos de 1970 y 1986, y destacó la importancia de que el evento sirva como plataforma para estrechar lazos con los países participantes. "Esta Copa del Mundo es una oportunidad única para proyectar a México como un país abierto, seguro y comprometido con el deporte y la diplomacia", afirmó el canciller.
Por su parte, Lamola expresó su entusiasmo por el encuentro y rememoró la visita de la selección mexicana a Sudáfrica en 2010, cuando el país africano abrió su propio Mundial. "Recordamos con gratitud la hospitalidad que nos brindaron en 2010 y hoy, al regresar, reforzamos los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones", señaló el ministro sudafricano.
El partido inaugural se disputará mañana, 11 de junio, a las 13:00 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio Ciudad de México, marcando el inicio oficial del torneo que reunirá a 48 selecciones en territorio mexicano y estadounidense.
La visita de Lamola forma parte de una agenda más amplia que incluye reuniones con autoridades locales, empresarios y representantes del sector deportivo, con el objetivo de impulsar proyectos de cooperación en áreas como energía renovable, educación y desarrollo tecnológico.
El Gobierno de México ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad y el éxito logístico del Mundial, mientras promueve la inclusión social y el legado deportivo para las futuras generaciones.