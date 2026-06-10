Canciller Velasco recibe al ministro de Sudáfrica en vísperas del partido inaugural del Mundial 2026

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El canciller Roberto Velasco se reunió con el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, en la Ciudad de México, antes del arranque del torneo donde México será anfitrión por tercera vez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 03:48 PM.
En México y editada el 10/06/2026 04:24 PM.