CNTE revisará oferta de ISSSTE y SEP mientras prepara protestas durante el Mundial 2026

En una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), los representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNTE) declararon que, a falta de un acuerdo con el gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continuarán analizando las propuestas presentadas por el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los dirigentes de la CNTE advirtieron que mantendrán acciones de presión, esperando que el Ejecutivo federal rectifique su posición y se concrete una nueva reunión con la gobernadora. "Seguiremos con una estrategia de movilización y negociación para que nuestras demandas sean atendidas", afirmaron los portavoces al concluir la rueda de prensa.
Durante la salida de la reunión, los integrantes de la CNTE manifestaron que lo ofrecido en la mesa de diálogo no cubría las expectativas de los trabajadores, particularmente en lo relativo a los recursos del ISSSTE y a la reforma educativa propuesta por la SEP. Sin embargo, adelantaron que la discusión de la propuesta gubernamental será llevada a las asambleas internas, donde se definirá el plan de acción para el día siguiente, coincidiendo con la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
La ceremonia de apertura del torneo, programada para el 8 de junio, será el escenario elegido por la CNTE para visibilizar sus reivindicaciones, en un contexto donde el país se prepara para recibir a millones de visitantes internacionales. La organización sindical señaló que la movilización buscará concientizar a la opinión pública sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores del sector público.
El gobierno de Sheinbaum, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de la CNTE, aunque fuentes cercanas indican que se está evaluando la posibilidad de retomar las negociaciones antes del inicio del evento deportivo.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y los sindicatos, que han demandado mayores recursos y una mayor participación en la toma de decisiones de políticas públicas. La expectativa es que la movilización durante la inauguración del Mundial genere un debate nacional sobre la relación entre el Estado y los trabajadores del sector público.