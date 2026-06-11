CNTE revisará oferta de ISSSTE y SEP mientras prepara protestas durante el Mundial 2026

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La Comisión Nacional Única de Negociación (CNTE) confirmó que no se alcanzó un pacto con la administración de Claudia Sheinbaum y anunció acciones de movilización durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026, mientras sigue evaluando las propuestas del ISSSTE y la SEP.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:07 AM.
En México y editada el 11/06/2026 08:33 AM.