Fan Fest del Mundial llegará al Zócalo; CNTE anuncia protestas durante la apertura

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El Gobierno federal autoriza la realización del Fan Fest del Mundial FIFA 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anuncia que mantendrá su plantón y organizará marchas durante la ceremonia inaugural del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:16 AM.
En México y editada el 11/06/2026 09:12 AM.