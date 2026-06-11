Fan Fest del Mundial llegará al Zócalo; CNTE anuncia protestas durante la apertura

El Ejecutivo federal confirmó este lunes que el Fan Fest oficial del Mundial FIFA 2026 se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, con capacidad para cientos de miles de aficionados y una agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que mantendrá su plantón en las inmediaciones del Zócalo y realizará marchas durante la ceremonia de apertura del torneo, programada para hoy.
Los representantes docentes señalaron que, a pesar de que el gobierno atendió algunas de sus demandas, no se alcanzó un acuerdo integral que garantice mejores condiciones laborales, salarios dignos y la restitución de plazas sindicales. Por ello, consideran que la presencia del plantón es una forma de presión para que se cumplan sus reivindicaciones.
El Secretario de Educación Pública, en declaraciones a la prensa, manifestó su disposición a seguir dialogando con la CNTE, pero subrayó que la seguridad y el orden público son prioritarios durante los eventos internacionales que se celebrarán en la capital.
Las autoridades de la Secretaría de Turismo y del Comité Organizador del Mundial reiteraron que el Fan Fest contará con protocolos de seguridad reforzados, coordinación policial y la participación de organismos de salud para atender cualquier eventualidad.
Mientras tanto, la CNTE ha convocado a sus afiliados a permanecer en el plantón y a organizar una serie de manifestaciones pacíficas que coincidirán con la inauguración del torneo, con el objetivo de visibilizar sus demandas ante la opinión pública nacional e internacional.