Mundial 2026 en el Azteca: políticos, lujo, protestas y boletos que desatan polémica en México

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En la jornada inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, varios mandatarios y figuras públicas mexicanas mostraron su apoyo a la Selección. El artículo detalla quiénes estuvieron presentes, el costo de los boletos y el contexto de protestas y reventa en la capital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 04:06 PM.
En México y editada el 11/06/2026 04:32 PM.