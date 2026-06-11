Segob investiga origen de apoyos a colectivos de búsqueda en movilización en CDMX

La Secretaría de Gobernación (Segob) acusó que varios acompañantes de colectivos de búsqueda, originarios del estado de Jalisco, recibieron apoyos económicos para su traslado a la capital durante la movilización de madres buscadoras celebrada el pasado jueves en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que la federación está revisando el origen de esos recursos para determinar si existe alguna intención ajena a la causa de las buscadoras. "Nuestro objetivo es garantizar que la ayuda que se brinda a las familias de los desaparecidos sea transparente y se destine exclusivamente a la causa que representan", afirmó la funcionaria.
Según Rodríguez, la movilización contó con la participación de cientos de personas, entre ellas madres, padres, familiares de desaparecidos e integrantes de organizaciones y colectivos que acompañan la causa. "Las buscadoras y los colectivos han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo", reiteró la secretaria.
La Segob señaló que, de confirmarse la procedencia irregular de los apoyos, se tomarán las medidas legales correspondientes y se reforzará la vigilancia sobre los recursos destinados a actividades de carácter humanitario.
Esta declaración se produce en medio de un creciente debate nacional sobre la financiación de movimientos sociales y la necesidad de mayor claridad en la rendición de cuentas de los recursos que se canalizan a través de organizaciones civiles.