Segob investiga origen de apoyos a colectivos de búsqueda en movilización en CDMX

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La Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Icela Rodríguez, señaló que algunos participantes de la marcha de madres buscadoras, provenientes de Jalisco, recibieron recursos para su traslado a la capital y que se investigará el origen de dichos fondos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 04:05 PM.
En México y editada el 11/06/2026 04:13 PM.