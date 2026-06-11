SEP convoca a nueva reunión con la CNTE tras fracaso en las negociaciones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, convocó a una quinta reunión con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) tras el fracaso de la negociación celebrada el día anterior. La reunión se llevará a cabo en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tiene como objetivo retomar el diálogo que se ha visto interrumpido por el plantón de los docentes en el Zócalo durante la inauguración del Mundial 2026.
Durante la conferencia matutina denominada “La Mañanera del Pueblo”, Delgado reiteró la disposición del gobierno federal al diálogo, pero lamentó que los maestros hayan rechazado una iniciativa que, según él, aún no está formalizada. “Estamos dispuestos a escuchar y a construir una solución conjunta, pero no podemos avanzar si se descarta una propuesta que aún no se ha presentado oficialmente”, señaló el secretario.
Como parte de la estrategia para retomar las negociaciones, la SEP anunció el lanzamiento de una consulta “maestro por maestro”. Esta herramienta permitirá a los docentes aportar sus opiniones y propuestas directamente sobre la reforma al Sistema Único de Información y Control de la Administración Municipal (USICAM). La consulta será digital y se abrirá a todos los maestros afiliados a la CNTE y a otras organizaciones sindicales del sector educativo.
El plantón en el Zócalo, que coincidió con la ceremonia de apertura del Mundial 2026, fue una medida de presión de la CNTE para exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos y la garantía de la autonomía docente. Hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido una propuesta concreta que satisfaga las demandas del gremio.
Se espera que la quinta reunión se realice en los próximos días y que la consulta “maestro por maestro” esté disponible a partir del 15 de junio. Ambas acciones buscan evitar una escalada del conflicto y garantizar la continuidad del proceso educativo durante los próximos años.