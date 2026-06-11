SEP convoca a nueva reunión con la CNTE tras fracaso en las negociaciones

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Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció una nueva reunión con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y lanzó una consulta “maestro por maestro” para definir la reforma al sistema USICAM, después de que la negociación anterior fracasara y los docentes mantuvieran su plantón en el Zócalo durante la apertura del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 10:22 AM.
En México y editada el 11/06/2026 10:39 AM.