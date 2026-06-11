Sheinbaum presume éxito de Mundial Social y reparto de boletos a ciudadanos

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la distribución de 500 boletos del Mundial 2026 a participantes del programa Mundial Social, rechazó que funcionarios reciban entradas y señaló que los precios son prohibitivos para la mayoría de los mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 09:25 AM.
En México y editada el 11/06/2026 09:10 AM.