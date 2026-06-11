Sheinbaum presume éxito de Mundial Social y reparto de boletos a ciudadanos

En la conferencia matutina del gobierno, la mandataria Claudia Sheinbaum presentó los resultados del programa Mundial Social, que movilizó a más de 2 millones de mexicanos antes y durante la Copa del Mundo 2026. Según la Conade, la participación superó el millón de personas en actividades deportivas, mientras que el IMSS registró 14 mil participantes adicionales.
El programa, que también incluyó tequios comunitarios, rescate de espacios públicos y la creación de murales en coordinación con Incube, sumó otro millón de asistentes, alcanzando una cifra total de aproximadamente 2,1 millones de beneficiarios.
La presidenta subrayó la barriera económica que representan los precios de los boletos: "Los precios de los boletos son muy altos. Es difícil acceder a los partidos, esa es la verdad".
Para garantizar el acceso a la transmisión del torneo, el gobierno instaló pantallas en espacios públicos de todo el país, evitando que el evento quede limitado a los estadios y convirtiéndolo en una actividad comunitaria nacional.