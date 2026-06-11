Sheinbaum desea éxito al Tri y destaca a joven mexicana que abrirá el Mundial 2026

Durante la conferencia mañanera del 11 de junio, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a la Selección Mexicana de fútbol, deseándole "toda la suerte" de cara al inicio del Mundial 2026, que México co‑sostendrá con Canadá y Estados Unidos.
En el mismo acto se anunció que la joven mexicana Estrella, estudiante del Bachillerato Nacional del CETIS 71 de Tamaulipas, será la encargada de lanzar el volado que dará inicio al partido inaugural del torneo. Estrella obtuvo el primer lugar en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar en Chile 2025 con su proyecto "Bradley Care", una solución que combina el sistema braille con herramientas digitales para favorecer la inclusión de personas con discapacidad visual. Hija de una madre soltera trabajadora de la industria maquiladora, la estudiante representa el talento y la capacidad de los jóvenes mexicanos para innovar a través de la educación.
El programa "Mundial Social", impulsado por la mandataria, busca que miles de participantes de torneos deportivos comunitarios tengan la oportunidad de asistir a los partidos de la Copa del Mundo. Entre los ganadores destacan el equipo femenino sub‑21 de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que compite en la Copa de Futsal con miras al Mundial Femenil de Futsal 2029, y los "Cuneros" de San Luis, campeones de un torneo de niños y niñas con síndrome de Down de tres estados. Asimismo, se premiaron las categorías de fútbol sin correr, con los Purépechas de Morelia (oro) y los Zoques de Tuxtla Gutiérrez (plata) como campeones.
Como reconocimiento a la cultura, 200 jóvenes muralistas de distintas regiones del país asistirán al Mundial tras participar en la jornada de murales mundialistas, que dejó 464 obras en paredes y muros de la República. La selección de los murales más creativos se realizó con el acompañamiento de artistas jóvenes y el respaldo de la Secretaría de Gobernación.
Para atender a los visitantes nacionales e internacionales, la Secretaría de Turismo instaló kioscos de información "México Contigo" en las tres ciudades sede: la Glorieta de Insurgentes en Ciudad de México, el Parque Fundidora en Nuevo León y la Plaza de los Dos Templos en Jalisco. Los kioscos ofrecen orientación migratoria, asistencia consular de EE. UU., apoyo de los Ángeles Verdes, información de movilidad, wifi gratuito, carga de celulares y actividades lúdicas como futbolito y juegos de mesa. Cada visitante recibirá también un libro sobre la historia de México como parte de la estrategia de cultura turística.