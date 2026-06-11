Sheinbaum desea éxito al Tri y destaca a joven mexicana que abrirá el Mundial 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum deseó suerte a la Selección Nacional y reveló que Estrella, estudiante del CETIS 71, será la encargada de lanzar el volado en el partido inaugural del Mundial 2026, como parte del programa Mundial Social.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:42 AM.
En México y editada el 11/06/2026 09:09 AM.