Sheinbaum anuncia consultas directas con maestros a partir de agosto

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno dialogará directamente con maestras y maestros, dejando de lado a los dirigentes sindicales. La medida surge tras los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y busca revisar la desaparición de la USICAMM y otras reformas educativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 02:43 PM.
En México y editada el 11/06/2026 03:32 PM.