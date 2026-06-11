Sheinbaum anuncia consultas directas con maestros a partir de agosto

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que su administración consultará a las bases del magisterio a partir de agosto, realizando encuentros escuela por escuela y prescindiendo de la intermediación de las cúpulas sindicales.
La decisión se produce en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene plantones en el centro de la Ciudad de México y ha exigido la restitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Tras varias reuniones con las secretarías de Gobernación y Educación Pública, Sheinwald señaló que el gobierno ofrecerá alternativas a la CNTE y evaluará si sus propuestas llegan efectivamente a los docentes.
Sheinbaum subrayó que la federación no se limitará a conversaciones con los secretarios generales de la Coordinadora, sino que buscará conocer de primera mano las necesidades y opiniones de los maestros en cada institución educativa. La presidenta también indicó que se revisarán los temas pendientes, como la desaparición de la USICAMM, con el objetivo de fortalecer la carrera docente y mejorar la calidad educativa.
Con esta estrategia, el Ejecutivo pretende crear un canal de comunicación más directo y transparente, reduciendo la influencia de los dirigentes sindicales y garantizando que las políticas públicas respondan a las demandas reales del magisterio.