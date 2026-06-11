México y Brasil impulsan alianza estratégica con convenio entre Pemex y Petrobras

En una videollamada oficial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, abordaron varios temas de interés bilateral. Entre los asuntos tratados, destacaron las protestas que se han registrado en la Ciudad de México en el marco del Mundial y sus paralelismos con las manifestaciones ocurridas en Brasil durante el Mundial de 2014.
El presidente Lula advirtió que ciertos grupos de derecha podrían estar intentando infiltrar agentes en las manifestaciones con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos. Sheinbaum coincidió en la necesidad de vigilar cualquier intento de manipulación política y reforzar la seguridad ciudadana.
El punto central de la conversación fue el anuncio de la próxima firma de un convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras. Según la mandataria mexicana, el acuerdo busca crear una agenda energética conjunta que aproveche la experiencia internacional de Petrobras en la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, una zona donde Brasil ha obtenido reconocimiento por sus avances tecnológicos.
El convenio también contempla la cooperación en yacimientos ya explotados, como el campo de Cantarell en el Golfo de México, con el objetivo de aplicar técnicas de recuperación mejorada y optimizar la producción. Además, se prevé la colaboración en áreas de ciencia, cultura e innovación, reforzando los lazos estratégicos entre ambos países.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la fecha exacta de la firma ni los términos específicos del acuerdo, pero se espera que se publiquen más detalles en las próximas semanas.