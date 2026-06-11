México y Brasil impulsan alianza estratégica con convenio entre Pemex y Petrobras

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaron por videollamada sobre protestas en la Ciudad de México, alertaron sobre intentos de desestabilización y anunciaron la próxima firma de un convenio de colaboración entre Pemex y Petrobras para impulsar la exploración de hidrocarburos en aguas profundas y revitalizar yacimientos como Cantarell.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 12:13 PM.
En México y editada el 11/06/2026 03:21 PM.