México da la bienvenida a la FIFA; Sheinbaum recibe a Infantino antes del Mundial

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida oficial al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una ceremonia en Palacio Nacional, marcando el cierre de los preparativos para el Mundial 2026 que arranca en horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:07 AM.
En México y editada el 11/06/2026 08:36 AM.