México da la bienvenida a la FIFA; Sheinbaum recibe a Infantino antes del Mundial

El 10 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la recepción oficial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Nacional, a tan sólo unas horas del inicio del Mundial de fútbol 2026.
El acto protocolario, al que asistieron delegados de federaciones y confederaciones de diversos países, simboliza el cierre de los intensos preparativos que han colocado a México en el centro de la conversación global. Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno con la logística, la seguridad y la infraestructura necesarias para garantizar el éxito del torneo.
Durante su discurso, la mandataria destacó la importancia de la unidad y la hospitalidad mexicana, así como la expectativa de un evento que ha generado cifras récord en la venta de boletos y una amplia cobertura mediática. "México está listo para recibir al mundo con los brazos abiertos y con la certeza de que cada detalle está bajo control", afirmó Sheinbaum.
Infantino, por su parte, agradeció la hospitalidad mexicana y subrayó la relevancia de la colaboración entre autoridades, organismos de seguridad y la comunidad futbolística para que el Mundial 2026 sea un referente de organización y pasión deportiva.
Con la ceremonia concluida, el foco se traslada a los estadios, donde los equipos ya están en proceso de llegada y los aficionados esperan con entusiasmo el pitazo inaugural que dará inicio a la mayor fiesta del fútbol a nivel mundial.