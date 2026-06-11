Sheinbaum planea asistir al FIFA Fan Fest del Zócalo para el debut de México en el Mundial 2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que, de no presentarse contratiempos, asistirá al FIFA Fan Fest en el Zócalo para presenciar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica, subrayando la unidad que genera el fútbol nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 12:13 PM.
En México y editada el 11/06/2026 12:47 PM.