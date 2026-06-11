Sheinbaum planea asistir al FIFA Fan Fest del Zócalo para el debut de México en el Mundial 2026

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó su intención de acudir al FIFA Fan Fest del Zócalo para ver el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el que la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica este jueves.
Sheinbaum recordó que su principal responsabilidad es garantizar la gobernabilidad del país; por ello, señaló que su asistencia dependerá de que no se presenten problemas de seguridad o logísticos. "Si todo marcha sin contratiempos, estaré en la Plaza de la Constitución para vivir ese momento histórico junto a la afición", afirmó la mandataria.
La presidenta también destacó el carácter unificador del fútbol: "Un partido de la Selección Nacional es un momento muy alegre, en el cual no hay diferencias entre los mexicanos. Es una fiesta que nos reúne a todos, sin importar origen, condición o ideología".
El FIFA Fan Fest, organizado por la FIFA y el Comité Organizador Local, reunirá a miles de espectadores en el Zócalo, con pantallas gigantes, actividades culturales y gastronómicas, y medidas de seguridad reforzadas. La presencia de la presidenta se interpreta como un gesto de apoyo institucional al evento deportivo más importante del país.
En caso de que surjan imprevistos, Sheinbaum aseguró que, de cualquier forma, seguirá el encuentro a través de los medios oficiales y mantendrá informada a la ciudadanía.
El debut de México en el Mundial 2026 marca el inicio de una fase de ocho equipos, y la expectativa es alta, pues la Selección busca avanzar más allá de la fase de grupos, objetivo que la presidenta vinculó a la necesidad de "trabajar con disciplina y pasión".