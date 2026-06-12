Tragedia en Fan Fest del Zócalo: joven cae de grúa tras festejo del Tri y queda grave

Durante los festejos del Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución, un joven de 27 años perdió el equilibrio y cayó desde una grúa telescópica situada cerca de la zona de espectadores, resultando herido de gravedad.
El incidente ocurrió minutos después de que la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, obtuviera sus primeros tres puntos del Mundial 2026 al vencer a Sudáfrica. La euforia que inundó el Zócalo se vio interrumpida cuando testigos observaron al hombre desplomarse de espaldas y quedar inmóvil sobre el pavimento.
Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto de la caída y la reacción inmediata de los presentes, quienes intentaron abrir espacio alrededor del lesionado y solicitar auxilio. En pocos minutos llegaron paramédicos y miembros de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración inicial y decidieron trasladar al afectado a un hospital cercano.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la causa de la caída fue la pérdida de equilibrio en la estructura de la grúa telescópica. Los servicios de emergencia actuaron de forma inmediata y el diagnóstico preliminar indicó un traumatismo craneoencefálico, consecuencia del fuerte impacto.
Hasta el momento no se ha publicado información sobre la evolución del estado de salud del joven ni se han esclarecido los factores que provocaron la caída. El video del suceso se volvió viral, generando un amplio debate sobre la seguridad en eventos masivos y la necesidad de reforzar protocolos de prevención.
El Fan Fest del Mundial 2026, que congregó a miles de aficionados en el corazón de la capital, continuará bajo estrictas medidas de seguridad, mientras las autoridades investigan el hecho para evitar incidentes similares en el futuro.