Tragedia en Fan Fest del Zócalo: joven cae de grúa tras festejo del Tri y queda grave

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Un hombre de 27 años cayó desde una grúa telescópica instalada en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, mientras se celebraba la victoria de la Selección contra Sudáfrica. El accidente, captado por varios usuarios, se viralizó en redes y generó alerta de seguridad en el evento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 10:08 AM.
En México y editada el 12/06/2026 11:01 AM.