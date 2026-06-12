CNTE estalla en Reforma tras cancelación de diálogo con SEP; caos vial sacude la CDMX

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El 12 de junio de 2026 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a bloquear la avenida más emblemática de la Ciudad de México, pese a una reducción del plantón en el Centro Histórico. La medida se produce después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cancelara la mesa tripartita prevista para la CDMX, lo que el magisterio interpreta como un cierre del canal de negociación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 03:04 PM.
En México y editada el 12/06/2026 03:50 PM.