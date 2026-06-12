CNTE estalla en Reforma tras cancelación de diálogo con SEP; caos vial sacude la CDMX

En la tarde del 12 de junio de 2026, cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron en la Torre del Caballito y bloquearon el Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital, como respuesta a la cancelación de la mesa de diálogo tripartita que la Secretaría de Educación Pública (SEP) había programado para la Ciudad de México.
La SEP anunció, poco antes del inicio de la jornada, que la reunión con representantes del magisterio, el gobierno federal y la autoridad local quedaba suspendida por “motivos operativos”. Ante esta decisión, la CNTE emitió un llamado a sus agremiados para que se congregaran en la Torre del Caballito y exigieran el cumplimiento de sus demandas, que incluyen la mejora de salarios, la regularización de plazas y la garantía de condiciones laborales dignas.
Los dirigentes de la CNTE aseguraron que, aunque el diálogo “no está roto”, la cancelación de la mesa representa un retroceso y obligó a intensificar la presión en la vía pública. “Seguiremos negociando, pero mientras no haya voluntad real de atender nuestras reivindicaciones, la protesta continuará”, declaró el portavoz de la organización.
El bloqueo, aunque menos masivo que en jornadas anteriores, generó congestión vehicular y retrasos en el transporte público. Autoridades de la CDMX activaron protocolos de seguridad y solicitaron a los manifestantes que mantuvieran la calma y evitaran actos de violencia.
El gobierno federal, por su parte, reiteró su disposición a retomar las conversaciones, pero señaló que la medida de la SEP responde a la necesidad de reordenar la agenda institucional. Mientras tanto, la CNTE mantiene la expectativa de una nueva convocatoria a la mesa tripartita, advirtiendo que la falta de avances podría traducirse en nuevas acciones de presión en la capital.