Edomex castigará hasta con 10 años a funcionarios que oculten feminicidios o nieguen justicia

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La LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobó sanciones de hasta diez años de cárcel y multas para servidores públicos que no investiguen delitos de género, reforzando la obligación de actuar con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 03:04 PM.
En México y editada el 12/06/2026 04:13 PM.