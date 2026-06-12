México se prepara para boom histórico: Mundial 2026 atraerá 10 millones de turistas

La Secretaría de Turismo (SECTUR) anunció que, durante la temporada del Mundial 2026, México recibirá al menos 10 millones de visitantes extranjeros. La titular, Josefina Rodríguez Zamora, explicó en la mañanera del 12 de junio que, por ser la primera Copa del Mundo compartida entre tres países, la demanda se multiplicará y que la Ciudad de México podría registrar más de dos millones de turistas solo en este mes.
Los datos del primer cuatrimestre confirman la tendencia alcista: en abril el país recibió 8.3 millones de visitantes internacionales, un 8 % más que en 2025, y los cruceristas alcanzaron la cifra histórica de 1.25 millones, con un crecimiento del 31.5 %. El gasto generado por estos viajeros ascendió a 109.8 millones de dólares, 36.4 % superior al mismo periodo del año pasado.
En los primeros cuatro meses del año, México acumuló 34.5 millones de visitantes, 9.7 % más que en 2025. De ellos, 16.5 millones fueron turistas que pernoctaron y 4.88 millones cruceristas, con un gasto de 426.9 millones de dólares, 16 % mayor que el año anterior.
El impulso proviene no solo de Estados Unidos y Canadá, sino también de mercados europeos y sudamericanos: España (+23 %), Colombia (+18 %), Brasil (+14 %) y Francia (+13.8 %). Reino Unido y China también mostraron avances significativos, lo que ha permitido compensar la caída del turismo aéreo por el alza de la turbosina y la inflación.
El turismo interno sigue siendo el pilar del sector: entre enero y abril, 35.9 millones de mexicanos se hospedaron en hoteles, cifra que supera los 50 millones si se incluyen plataformas digitales. El Tren Maya transportó a 39,600 visitantes extranjeros, favoreciendo el turismo comunitario.
En el ámbito laboral, el INEGI reporta 5,022,000 empleos formales en la industria turística, 51,000 más que en 2025.
Para maximizar el impacto del Mundial, SECTUR lanzó el sistema Data Tur, que utiliza datos y tecnología para identificar segmentos clave (cultural, gastronómico y de salud) y focalizar la promoción del destino, con el objetivo de lograr una prosperidad compartida en todo el país.