México se prepara para boom histórico: Mundial 2026 atraerá 10 millones de turistas

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La Secretaría de Turismo estima que el Mundial 2026 atraerá al menos 10 millones de extranjeros, superando los 2 millones de turistas solo en la Ciudad de México en junio. El sector ya registra récords de llegadas y gasto, impulsado por mercados tradicionales y emergentes, y se apoya en el nuevo sistema Data Tur para focalizar la promoción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 11:03 AM.
En México y editada el 12/06/2026 11:28 AM.