Sheinbaum defiende el T-MEC ante presión de EE. UU. y descarta renegociarlo pese a tensiones

En la antesala de la segunda ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó que el acuerdo comercial sigue siendo ventajoso para los tres países firmantes. La presidenta señaló que, a diferencia de los recientes señalamientos de la administración estadounidense, el T‑MEC aporta beneficios concretos en sectores como la industria automotriz, la agroindustria y la energía.
Sheinbaum explicó que, aunque los fabricantes de automóviles en México expresan su inconformidad por las preferencias arancelarias que reciben Japón y Corea del Sur, los vehículos fabricados en Estados Unidos están experimentando un aumento de precios que afecta a los consumidores norteamericanos. "A Estados Unidos le conviene que haya una disminución. Hay un descuento por las partes que están fabricadas en EE. UU., algunas empresas tienen ventaja, otras no tanto. Vamos a seguir hablando con ellos; la próxima semana se llevará a cabo la segunda reunión", afirmó la presidenta.
El contexto de la declaración se dio en medio de una creciente presión de la administración Trump, que ha insinuado posibles sanciones comerciales si México no ajusta sus políticas. Sheinbaum, sin embargo, mantuvo una postura firme, indicando que la renegociación del T‑MEC no es una opción viable, pues el tratado ha generado crecimiento económico, empleo y estabilidad en la región.
Los analistas coinciden en que la continuidad del T‑MEC es crucial para la cadena de suministro norteamericana, especialmente en la industria automotriz, donde México aporta más del 30 % de los componentes de los vehículos ensamblados en EE. UU. Asimismo, el acuerdo permite a Canadá y México acceder a un mercado de más de 500 millones de consumidores bajo condiciones preferenciales.
En conclusión, la presidenta Sheinbaum reiteró su compromiso de defender el T‑MEC y de buscar soluciones que beneficien a los tres países, mientras se prepara la agenda para la segunda ronda de negociaciones que se celebrará la próxima semana.