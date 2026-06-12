Sheinbaum defiende el T-MEC ante presión de EE. UU. y descarta renegociarlo pese a tensiones

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) sigue siendo beneficioso para los tres países, pese a las advertencias de la administración Trump y al descontento de la industria automotriz mexicana por ventajas arancelarias de Japón y Corea del Sur.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 10:08 AM.
En México y editada el 12/06/2026 10:25 AM.