Sheinbaum se reúne con gigante de Silicon Valley: ven a México como imán de inversión y confianza

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz, para dialogar sobre la economía mexicana y reforzar la confianza de inversionistas extranjeros, en medio de la revisión del T‑MEC y tras encuentros con Jamie Dimon de J.P. Morgan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 12:41 PM.
En México y editada el 12/06/2026 02:21 PM.