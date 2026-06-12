Sheinbaum se reúne con gigante de Silicon Valley: ven a México como imán de inversión y confianza

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z), una de las voces más influyentes de Silicon Valley.
En su cuenta de X, la presidenta destacó que ambos interlocutores coincidieron en que México se ha convertido en "ejemplo de confianza y certeza económica". La reunión se enmarca dentro de una agenda de alto nivel que incluye la visita reciente de Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), que ha generado tensiones comerciales.
Horowitz, autor de los best‑sellers The Hard Thing About Hard Things y What You Do Is Who You Are, también lidera el Fondo de Liderazgo Cultural de a16z, orientado a conectar a líderes culturales con startups tecnológicas y a ampliar el acceso de jóvenes afroamericanos al sector. Su trayectoria incluye la fundación de Opsware (adquirida por Hewlett‑Packard por 1,600 millones de dólares en 2007) y cargos ejecutivos en AOL, Netscape y Lotus Development.
Durante el encuentro, Sheinbaum y Horowitz abordaron oportunidades de inversión en sectores estratégicos como fintech, inteligencia artificial y energías limpias, subrayando la estabilidad macroeconómica de México: deuda mayoritariamente en moneda nacional, reservas internacionales de 256 mil millones de dólares y acceso a la Línea de Crédito Flexible del FMI.
El diálogo también tocó la agenda comercial norteamericana. Tras la ratificación de la calificación crediticia de México con perspectiva estable por la agencia R&I, se reforzó la percepción de un gobierno comprometido con la consolidación fiscal y la gestión responsable de la deuda.
Con la visita de Horowitz, México busca consolidar su imagen como destino seguro para capital de riesgo, mientras continúa negociando la renovación del T‑MEC con Estados Unidos y Canadá, en un contexto de incertidumbre que exige demostrar solidez económica y apertura a la innovación tecnológica.