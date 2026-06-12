Sheinbaum aclara que Salma Hayek no representó al Gobierno en la inauguración del Mundial 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la actriz Salma Hayek asistió a la ceremonia inaugural del Mundial 2026 por invitación de la FIFA y no como delegada oficial del Ejecutivo federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 08:54 AM.
En México y editada el 12/06/2026 09:20 AM.