Sheinbaum aclara que Salma Hayek no representó al Gobierno en la inauguración del Mundial 2026

La mandataria del Gobierno de la República, Claudia Sheinbaum, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la participación de la actriz Salma Hayek en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, aclarando que la invitación fue realizada directamente por la FIFA y que la artista no actuó como representante oficial del Ejecutivo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la decisión de incluir a Hayek en el programa fue tomada por la entidad organizadora del torneo y no por la Presidencia. "No, yo no decidí eso. Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la Presidenta", afirmó la gobernadora.
La actriz, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, encabezó uno de los momentos más destacados del acto inaugural en el Estadio Ciudad de México, donde dio la bienvenida a las 48 selecciones participantes y a los visitantes internacionales. Tras su discurso, se dirigió al palco de honor donde coincidió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien entregó el trofeo de la Copa del Mundo.
Sheinbaum aprovechó la oportunidad para reconocer la trayectoria internacional de Hayek, describiéndola como "una gran representante de México" y "una embajadora de nuestro país en el mundo". La actriz, conocida por su papel en "Frida" y su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time en 2023, ha consolidado una carrera que trasciende el cine y la producción.
El Gobierno federal reiteró su compromiso con la organización del torneo, que se celebra en conjunto con Estados Unidos y Canadá, y destacó la importancia de la participación de figuras públicas como Salma Hayek para proyectar la cultura mexicana a nivel global.