Aficionados se pelean durante enlace de Fox Sports en la inauguración del Mundial 2026

Un altercado inesperado captado por la señal televisiva interrumpió la cobertura en vivo de Fox Sports durante la inauguración del Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México. Mientras el reportero describía el ambiente festivo alrededor del Estadio Ciudad de México, dos aficionados comenzaron una discusión que rápidamente escaló a golpes, visibles detrás del micrófono y ante millones de espectadores.
La pelea se desarrolló a pocos metros del periodista, quien continuó su intervención mientras el equipo de producción tardó varios segundos en reaccionar. Ante la proximidad del enfrentamiento al personal de prensa, la cadena decidió cortar la transmisión y trasladar el enlace a otra ubicación para garantizar la seguridad del equipo.
Los clips del incidente se viralizaron en redes sociales, generando debate sobre la gestión de la situación. Algunos usuarios elogiaron la rapidez de Fox Sports al suspender la transmisión; otros recordaron que incidentes similares son comunes en eventos masivos donde confluyen miles de personas, a menudo bajo los efectos del alcohol.
Hasta el momento no se ha divulgado la causa exacta del conflicto ni se han reportado heridos. La cobertura continuó sin mayores contratiempos, mientras la celebración de la victoria de la Selección mexicana sobre Sudáfrica proseguía en el estadio y en las inmediaciones.
El episodio quedó registrado como una de las anécdotas más curiosas del arranque del torneo, resaltando la importancia de protocolos de seguridad en eventos de gran magnitud y la capacidad de los medios para adaptarse rápidamente a situaciones imprevistas.