Aficionados se pelean durante enlace de Fox Sports en la inauguración del Mundial 2026

...

En la transmisión en vivo de Fox Sports, dos seguidores protagonizaron una pelea frente a la cámara mientras cubrían la jornada inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México, obligando a la cadena a interrumpir el enlace y reubicar la cobertura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:54 AM.
En México y editada el 13/06/2026 12:35 PM.