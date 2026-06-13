Apagones programados en Sonora e Hidalgo por mantenimiento de la CFE en junio

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpirá el suministro eléctrico en varias comunidades de Sonora y Hidalgo entre el 12 y el 30 de junio para realizar mantenimiento preventivo y modernizar la infraestructura, con cortes de 2 a 8 horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:27 AM.
En México y editada el 13/06/2026 11:35 AM.