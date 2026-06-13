Apagones programados en Sonora e Hidalgo por mantenimiento de la CFE en junio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado el 10 de junio desde Pitiquito, Sonora, en el que informó que, durante el mes de junio, se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en diversas comunidades de los estados de Sonora y Hidalgo. Los cortes forman parte de un plan de mantenimiento preventivo y modernización de la red, con el objetivo de evitar fallas mayores en los periodos de alta demanda.
En caso de que el suministro no se restablezca al término del horario programado, los usuarios pueden reportar la incidencia a la línea 071 o a través de la aplicación móvil CFE Contigo.
La CFE reiteró que los trabajos se planifican con antelación para garantizar la seguridad de sus cuadrillas y minimizar el impacto en los usuarios.