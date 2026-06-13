Destinan 3.8 millones de pesos a albergues para menores migrantes en Edomex

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El Sistema Nacional y el estatal del Desarrollo Integral de la Familia firmaron un convenio que transfiere 3.8 millones de pesos para la creación, ampliación y equipamiento de albergues destinados a menores migrantes en el Estado de México, con seguimiento trimestral y monitoreo presencial o virtual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:09 AM.
En México y editada el 13/06/2026 09:58 AM.