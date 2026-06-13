Destinan 3.8 millones de pesos a albergues para menores migrantes en Edomex

El Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y su contrapartida estatal en el Estado de México suscribieron un convenio de coordinación que autoriza la transferencia de 3.8 millones de pesos a la entidad mexiquense. El recurso se destinará exclusivamente al mantenimiento, reacondicionamiento, habilitación, ampliación, remodelación, rehabilitación y equipamiento de espacios de alojamiento para la población sujeta a asistencia social, en particular niños y adolescentes migrantes.
El acuerdo se sustenta en la Ley de Migración, que establece que ningún menor debe ser internado en una estación migratoria y que, de manera temporal, el Instituto Nacional de Migración debe otorgar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, sin exigir documentación ni pago de derechos.
Los fondos se depositarán en una cuenta específica, de uso exclusivo para este programa, y deberán rendir informes trimestrales y un informe final que detalle la inversión. Los recursos no comprometidos al 31 de diciembre deberán ser devueltos a la Tesorería de la Federación.
El proyecto contempla la habilitación de albergues que brinden hidratación, alimentación, higiene, atención sanitaria y cuidados integrales a menores migrantes, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria, mientras se resuelve su trámite administrativo. Cuando corresponda al interés superior de la niñez, se podrán gestionar retornos asistidos o acompañamiento para la obtención de condición de refugiado o asilo político.
El convenio prohíbe la cesión, concesión, modificación o enajenación del proyecto; su aplicación queda limitada al centro asistencial autorizado y a los criterios normativos vigentes. Además, se acordó la realización de visitas de campo, tanto presenciales como virtuales, y monitoreos aleatorios para verificar el estado de los albergues y el avance del programa.