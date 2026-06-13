México vuelve a la cancha el 18 de junio: próximo duelo contra Corea del Sur en Guadalajara

México se enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio de 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, cumpliendo con la normativa de que los tres partidos de la fase de grupos se disputen en territorio nacional.
El triunfo inaugural (2-0) contra Sudáfrica le otorgó los tres primeros puntos al conjunto dirigido por Javier Aguirre. El próximo choque es decisivo para consolidar el liderato del Grupo A y asegurar, de forma matemática, el pase a los dieciseisavos de final.México y Corea del Sur han disputado seis encuentros oficiales en mundiales, con cuatro victorias mexicanas, un empate y una derrota. El próximo partido será el tercer choque entre ambas selecciones en la fase de grupos de un Mundial.
Aguirre buscará mantener la presión alta que caracterizó el primer partido, aprovechando la ventaja numérica obtenida tras la expulsión del mediocampista sudafricano Yaya Sithole. Además, el técnico podrá contar con la presencia del juvenil Gilberto Mora, quien debutó en la victoria contra Sudáfrica.
Los seguidores aztecas, que llenaron el Estadio Ciudad de México con una marea verde, esperan replicar la energía en Guadalajara. La localía compartida brinda una ventaja logística y de apoyo popular que el cuerpo técnico pretende capitalizar.
En resumen, el 18 de junio México buscará reforzar su posición de cabeza de grupo, mientras Corea del Sur intentará romper la racha positiva del conjunto norteamericano y complicar su camino hacia la siguiente ronda.