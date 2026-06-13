El “pato mundialista” roba reflectores en festejos por triunfo de México

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La victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 desató una masiva celebración en la Ciudad de México, donde un pato ataviado con los colores de la Selección se robó la atención de los aficionados y de las redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 09:55 AM.
En México y editada el 13/06/2026 09:49 AM.