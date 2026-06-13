El “pato mundialista” roba reflectores en festejos por triunfo de México

El triunfo de la Selección Mexicana, liderada por Javier Aguirre, sobre Sudáfrica (2-0) en el partido inaugural del Mundial 2026 provocó una ola de festejos en la capital del país, concentrándose alrededor del Ángel de la Independencia. Entre cánticos, fuegos artificiales y una intensa lluvia, un inesperado protagonista capturó la mirada del público: un pato vestido con una camiseta verde y el escudo nacional.
Las imágenes del ave, que caminaba serenamente entre cientos de aficionados, se viralizaron en cuestión de horas. Usuarios de plataformas como Twitter, TikTok e Instagram compartieron fotos y videos acompañados de comentarios humorísticos, convirtiendo al “pato mundialista” en un símbolo de la alegría festiva que caracteriza a los seguidores mexicanos durante los grandes torneos.
Según reportes en redes sociales, el pato pertenece a una familia que vende aguas frescas en la Ciudad de México y acostumbra a vestir al animal con atuendos temáticos para eventos públicos. Sin embargo, fue durante la celebración del Mundial que alcanzó notoriedad nacional, deteniéndose multitudes para fotografiarlo y grabarlo mientras avanzaba entre tambores y trompetas.
Mientras el ave acaparaba los reflectores fuera del estadio, dentro del Estadio Ciudad de México los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez aseguraron la victoria 2-0, permitiendo al Tricolor iniciar con confianza su participación en el Grupo A. El técnico Javier Aguirre reconoció que el equipo tuvo fallas, pero destacó la importancia del resultado.
El encuentro también estuvo marcado por expulsiones: Sudáfrica quedó con nueve jugadores tras las tarjetas rojas a Sphephelo Sithole y Themba Zwane, y México perdió a César Montes en los minutos finales, una baja que afectará el próximo compromiso.
Las celebraciones continúan en distintas ciudades del país, pero en la memoria de los aficionados de la CDMX quedará la imagen de un pato vestido de verde, que por una noche se convirtió en la sensación del Mundial 2026.