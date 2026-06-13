Padrón de líneas móviles en México genera rechazo y miles de amparos colectivos

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Ante la imposición del padrón telefónico federal, ciudadanos de Chihuahua y otras entidades presentan recursos de amparo para evitar el registro de sus números, argumentando vulneraciones a la privacidad y a la protección de datos personales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 12:47 PM.
En México y editada el 13/06/2026 12:58 PM.