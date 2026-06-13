Sheinbaum propone diálogo con comerciantes afectados por el plantón de la CNTE

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La presidenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunirá con los comerciantes del Centro Histórico que sufren pérdidas por el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 11:45 AM.
En México y editada el 13/06/2026 11:39 AM.