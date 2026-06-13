Sheinbaum propone diálogo con comerciantes afectados por el plantón de la CNTE

En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su disposición a atender a los comerciantes del Centro Histórico que se han visto perjudicados por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sheinbaum indicó que, de ser necesario, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantendrá un diálogo directo con los afectados para buscar soluciones inmediatas.
El gobierno capitalino ya ha iniciado acciones de apoyo, y los comerciantes han expresado su inconformidad con la ocupación del espacio público por parte del magisterio disidente. En paralelo, docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), convocados para reforzar la marcha nacional del 11 de junio, regresaron a su estado durante la madrugada del viernes.
Durante su presencia en la capital, los maestros realizaron un mitin en el centro de la ciudad y una manifestación en la caseta de cobro Iguala‑Cuernavaca, sin bloquear la vía. Según los propios docentes, autoridades federales instalaron bloqueos para impedir su avance hacia el Estadio Azteca.
Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración de atender tanto a los comerciantes como a los derechos de los trabajadores, buscando equilibrar la libre circulación y la actividad económica del Centro Histórico.