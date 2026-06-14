Clara Brugada recibe abucheos en el Gran Desfile Mundialista de la CDMX

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Durante el Gran Desfile Mundialista celebrado el 13 de junio en Paseo de la Reforma, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fue recibida con abucheos y chiflidos al llegar a la Glorieta de la Diana Cazadora, pese a la atmósfera festiva del evento que conmemora la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:35 AM.
En México y editada el 14/06/2026 11:58 AM.