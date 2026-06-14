Clara Brugada recibe abucheos en el Gran Desfile Mundialista de la CDMX

El sábado 13 de junio se llevó a cabo el Gran Desfile Mundialista a lo largo de Paseo de la Reforma, una celebración que reunió a miles de ciudadanos y turistas en honor a la Copa del Mundo 2026, en la que México actúa como uno de los tres países anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos.
Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, arribó al desfile acompañada de miembros de su gabinete. Al cruzar la Glorieta de la Diana Cazadora, fue recibida con abucheos y chiflidos por parte de algunos espectadores, quienes manifestaron su inconformidad con la presencia de autoridades en un evento que esperaban fuera exclusivamente festivo.
Según diversos reportes, el descontento surgió en parte porque la mandataria llegó después de la hora prevista para iniciar el desfile, lo que generó sospechas de posibles retrasos vinculados a las movilizaciones de la CNTE en las últimas dos semanas.
A pesar de la reacción, el desfile continuó con una muestra de cultura popular mexicana: catrinas, danzantes, alebrijes, carros alegóricos y representaciones históricas del fútbol. El recorrido de aproximadamente tres kilómetros recorrió desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, atrayendo a familias mexicanas y visitantes extranjeros.
En sus redes sociales, Brugada resaltó la alegría del evento, describiéndolo como "un carnaval lleno de música y energía que demostró el orgullo de nuestra identidad y la capacidad de México para ser un anfitrión de talla mundial".
Posteriormente, la jefa de gobierno asistió al Fan Festival del Deportivo de los Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica junto a la presidenta nacional, Claudia Sheinbaum Pardo. Ambas optaron por un espacio abierto y gratuito, en lugar del Zócalo, como medida de seguridad y para acercar el evento a la población.
El episodio evidencia la polarización política que acompaña a los grandes eventos internacionales y plantea interrogantes sobre la relación entre autoridades y ciudadanía en contextos de alta exposición mediática.