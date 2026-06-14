CNTE mantiene plantón en el Zócalo y convoca a intensificar la movilización

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió prolongar indefinidamente el paro nacional y reforzar el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, tras la conclusión de la Asamblea Nacional Representativa, mientras exige respuestas del Gobierno Federal a sus demandas educativas y de seguridad social.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:40 AM.
En México y editada el 14/06/2026 12:31 PM.