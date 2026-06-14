CNTE mantiene plantón en el Zócalo y convoca a intensificar la movilización

La CNTE mantendrá el plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México y llama a sus bases a intensificar la movilización después de que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) concluyera sus trabajos el sábado 14 de junio de 2026. La decisión, anunciada por Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, responde a la percepción de miles de docentes de que las propuestas del Gobierno Federal son insuficientes en materia educativa y de seguridad social.
Con esta determinación, la Coordinadora cumple dos semanas de protestas a nivel nacional, que incluyen el plantón en el Centro Histórico, marchas, bloqueos carreteros y acciones en Oaxaca y Guerrero. Las secciones con mayor representación, particularmente en Oaxaca y Chiapas, ya habían manifestado su intención de mantener la huelga; la ANR confirmó la continuidad de la estrategia de presión.
Durante la reunión de casi cinco horas, los integrantes acordaron sostener las acciones hasta obtener respuestas favorables a sus demandas históricas. Entre los puntos más relevantes se encuentran:
La continuidad de las protestas genera incertidumbre sobre la movilidad y actividades en la capital, mientras el conflicto magisterial sigue sin una solución definitiva.