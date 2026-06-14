Samuel García recibe a la Selección de Suecia en Monterrey

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una ceremonia de bienvenida para la Selección de Suecia en Monterrey, combinando música norteña, símbolos locales y gestos de hospitalidad que se viralizaron en redes, reforzando la imagen de la ciudad como sede clave del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:35 AM.
En México y editada el 14/06/2026 12:08 PM.