Samuel García recibe a la Selección de Suecia en Monterrey

En una de las jornadas más esperadas de la antesala del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió oficialmente a la Selección de Suecia en la ciudad, ofreciendo una muestra de cultura, tradición y hospitalidad que rápidamente se volvió viral.
El evento, realizado en el hotel de concentración de los suecos, incluyó música norteña en vivo, la exhibición de símbolos locales y la entrega de sombreros típicos a jugadores y cuerpo técnico. García, quien portó la camiseta de Suecia durante la ceremonia, buscó proyectar a Monterrey como una sede de primer nivel y fortalecer su propia figura pública.
La estrategia de bienvenida no solo pretendía posicionar a la ciudad ante la audiencia mundial, sino también subrayar la capacidad de la región para acoger a delegaciones internacionales. A pesar de la polémica surgida cuando Suecia y Japón solicitaron cambiar sus sedes de entrenamiento por no cumplir el Estadio Universitario de la UANL con los estándares de la FIFA, Monterrey logró ofrecer instalaciones modernas y un ambiente favorable para los suecos.
Los jugadores y el cuerpo técnico expresaron una reacción positiva, destacando la calidez de la gente y la calidad de los servicios ofrecidos. La visita consolida a Monterrey como epicentro de la fiesta futbolística del Mundial 2026 y eleva las expectativas sobre el desempeño de Suecia en el torneo.
Con esta bienvenida, Nuevo León refuerza su compromiso con el éxito del Mundial y con la proyección internacional de la región, mientras Samuel García capitaliza el momento para afianzar su liderazgo político.