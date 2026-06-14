Sheinbaum cancela su visita a Zacatecas tras enfrentamiento con la CNTE en Aguascalientes

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuló su participación en el evento de presentación de los Programas de Infraestructura en Zacatecas. La decisión se produce después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la confrontara en Aguascalientes exigiendo la derogación de la Ley del ISSSTE. Hasta el momento, la agenda oficial no indica nuevas actividades públicas para la mandataria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:38 AM.
En México y editada el 14/06/2026 12:22 PM.