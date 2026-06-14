Sheinbaum cancela su visita a Zacatecas tras enfrentamiento con la CNTE en Aguascalientes

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló su asistencia al acto programado en el estado de Zacatecas, donde debía encabezar la presentación de los “Programas de Infraestructura” del gobernador David Monreal. Según la agenda oficial, la mandataria no tiene actividades públicas previstas, sin ofrecer explicaciones adicionales.
La anulación se produce tras un episodio de tensión en Aguascalientes, donde la CNTE interceptó a Sheinbaum al salir de la entrega a puerta cerrada del programa de becas Rita Cetina. Los manifestantes, portando pancartas y lonas, exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, recordando compromisos de campaña del gobierno federal.
En sus redes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación publicó: “Entregamos en manos de la presidenta la solicitud de que cesen las medidas de represión en Aguascalientes y que reinstale la mesa de negociación de la CNTE”. La CNTE ha señalado que lleva 13 días de protestas y que sus demandas incluyen la derogación de la Ley del ISSSTE y la reactivación de la mesa de diálogo.
Sheinbaum respondió que, aunque hubo diálogo hasta hace dos días, “no habrá represión” y que “las demandas de los profesores se siguen atendiendo”. Sin embargo, mantuvo su postura de que la abrogación de la Ley del ISSSTE no será posible, proponiendo en su lugar la creación de una aseguradora pública.
Paralelamente, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una medida que forma parte de la agenda de reformas al sector educativo.
La cancelación del evento en Zacatecas y el enfrentamiento con la CNTE reflejan una creciente presión sobre el gobierno de Sheinbaum en materia educativa, que podría traducirse en nuevas movilizaciones y negociaciones en los próximos días.