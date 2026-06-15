CNTE libera casetas de peaje en 20 estados; exige derogar reforma del ISSSTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este lunes intensificará su paro nacional con una serie de acciones coordinadas en todo el país.
Entre las medidas más visibles, los docentes permitirán el paso gratuito en las casetas de peaje que conectan con la capital y en vías federales de al menos 20 estados. La medida, que se ejecutará en un horario por definir, busca ejercer presión sobre el gobierno federal para que derogue la reforma de pensiones del ISSSTE de 2007 y mejore los salarios del magisterio.
Simultáneamente, el plantón magisterial seguirá activo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se mantienen casas de campaña y carpas instaladas desde mediados de mayo. La CNTE reiteró que no habrá tregua y que el paro indefinido continuará hasta que se atiendan sus demandas centrales.
En la mañana, a las 10:30 a. m., la organización realizará una conferencia de prensa en la caseta Tlalpan, carretera México‑Cuernavaca, donde sus secretarios generales presentarán el posicionamiento político y el plan de acción actualizado.
La dirigencia también informó que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE se reinstalará a las 20:00 h del mismo día, para evaluar los próximos pasos del movimiento.
En el contexto de la alta visibilidad generada por el Mundial de Fútbol 2026, la CNTE denunció presunta represión durante la inauguración del torneo y criticó la falta de disposición de la presidenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para reunirse directamente con la dirigencia magisterial.
Las demandas de la CNTE siguen siendo la revocación de la reforma de pensiones, el aumento salarial y la apertura de un diálogo real con el gobierno federal.