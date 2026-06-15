CNTE libera casetas de peaje en 20 estados; exige derogar reforma del ISSSTE

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Miles de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una jornada de protestas el lunes 15 de junio, que incluye la apertura gratuita de casetas de peaje en más de 20 entidades y la permanencia del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como presión para la revocación de la reforma de pensiones del ISSSTE y mejoras salariales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:06 AM.
En México y editada el 15/06/2026 08:50 AM.