Sheinbaum nombra a Laura Itzel Castillo como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló en la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, celebrada el lunes 15 de junio de 2026, que Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado de la República, será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres.
Sheinbaum precisó que Castillo se incorporará al gabinete una vez concluya sus funciones actuales en la Cámara Alta, garantizando una transición ordenada y sin interrupciones en la agenda de políticas de género.
El nombramiento llega después de casi sesenta días sin una secretaria al frente del organismo, tras la renuncia de Citlali Hernández el 20 de abril de 2026. Durante ese periodo, la Secretaría operó bajo la supervisión interina de la Subsecretaría de Igualdad de Género, lo que generó críticas de organizaciones feministas y de la sociedad civil por la falta de liderazgo definitivo.
Laura Itzel Castillo, legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y defensora de los derechos de las mujeres en el Senado, ha impulsado reformas clave como la ampliación de la licencia de maternidad y la creación de un registro nacional de violencia de género. Su experiencia legislativa y su historial de trabajo en materia de igualdad la posicionan como una figura de consenso para retomar los proyectos pendientes de la Secretaría.
Sheinbaum subrayó que la nueva titular tendrá como prioridad la reactivación del Programa Nacional de Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer, así como la implementación de la Estrategia Nacional de Igualdad de Género 2025‑2030, cuyo objetivo es reducir en un 30 % los índices de violencia de género para 2030.
El anuncio también coincidió con la presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal Federal, que busca tipificar de manera más rigurosa los delitos de feminicidio y violencia digital contra las mujeres.
Se espera que Castillo tome posesión del cargo en los próximos 15 días, una vez concluida la sesión legislativa del Senado, y que, de inmediato, convoque a una reunión interinstitucional para alinear los lineamientos de política pública con los estados y la sociedad civil.