Sheinbaum nombra a Laura Itzel Castillo como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres

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Claudia Sheinbaum anunció que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, asumirá la Secretaría de las Mujeres una vez concluya su mandato senatorial, poniendo fin a casi dos meses de vacancia en el cargo tras la renuncia de Citlali Hernández.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:54 AM.
En México y editada el 15/06/2026 09:03 AM.