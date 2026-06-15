“Desde el baño los orino”: Martinoli revienta a TUDN con polémico video

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El narrador de Azteca Deportes, Christian Martinoli, reaccionó a las críticas de TUDN por “narrar desde el baño” subiendo un video donde simula comentar un partido mientras está en el sanitario, avivando la rivalidad entre ambas cadenas durante la Copa Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 04:01 PM.
En México y editada el 15/06/2026 04:25 PM.