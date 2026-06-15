“Desde el baño los orino”: Martinoli revienta a TUDN con polémico video

En medio de la histórica rivalidad entre TV Azteca y Televisa, TUDN lanzó una campaña de burlas contra los comentaristas de Azteca que, según la cadena, han dejado de acudir a los estadios para narrar los partidos del Mundial 2026 y se limitan a hacerlo desde sus foros en la Ciudad de México.
Christian Martinoli, el principal narrador de Azteca Deportes, no tardó en contestar. A través de sus redes sociales oficiales, publicó un video en el que se muestra sentado en una taza de baño, con el celular en mano, simulando la narración de un gol de la Copa Mundial. En el clip, el comentarista recita la frase que lo hizo viral: “Hola, soy Christian Martinoli. Me dedico a narrar desde el baño y desde ahí, desde el baño orino a todos”.
El video, que combina humor y provocación, generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores y críticos. Algunos aplaudieron la respuesta ingeniosa y la defensa de la cobertura de Azteca, mientras que otros consideraron la jugada como una escalada innecesaria en la disputa de ratings.
La polémica se originó cuando TUDN publicó fotografías del equipo de narradores que viajaron a las sedes del Mundial en México y Estados Unidos, insinuando que Azteca Deportes estaba ausente de los estadios. En su publicación, la cadena de Chapultepec escribió: “Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio. Saludos desde Dallas”.
Martinoli, conocido por su estilo directo y su presencia en programas como “Los Protagonistas”, utilizó la frase en un segmento cómico de la cobertura mundialista, lo que la llevó a viralizarse en internet y a convertirse en el eje de su respuesta a TUDN.
Hasta el momento, la disputa no ha escalado a nivel institucional, pero ambos conglomerados continúan compitiendo por la preferencia del público y los índices de audiencia durante la fase final del torneo.